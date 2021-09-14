大陸恆大集團出現財務困難，金管會14日指出，國內銀行有涉及恆大集團授信者只有二家，且合計授信金額在新台幣5億元以內，都已依法定規定提存相關呆帳準備，至於保險公司及證券商自營部位，到今年7月底則完全沒有投資恆大相關有價證券。

在國人投資的基金方面，證期局副局長郭佳君指出，境內基金共有 44檔 基金持有恆大相關有價證券，金額共有新台幣12.62億元，占這44檔基金規模0.64％，若以全部境內基金規模來看，占率更只有0.03％；國人投資的境外基金部分，則有41檔境外基金持有恆大的相關部位，依國人持有部位計算，投資金額只有新台幣4.51億元，占國人持有部位的0.39％，若依國人持有境外基金總部位來看，占率更只有0.01％，影響並不大。

銀行局副局長童政彰則表示，對於海外企業爆發財務危機等，已要求銀行要循重大偶發事件通報銀行局，並報告相關因應方案。

童政彰表示，到今年6月底止，本國銀行對大陸曝險金額為新台幣1.4兆元，占結算淨值3.96兆元的37.1％，整體風險在法定限額100％以下，在可控範圍之內，且國銀對大陸曝險占淨值的比重，從2015年1月高峰，即70％，已逐步下降到今年6月底的37.1％；且目前國銀資本適足率14.98％、逾放比0.2％、呆帳覆蓋率有644.03％，經營相對穩健與且具經營韌性。