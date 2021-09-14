網紅團體「Wackyboys反骨男孩」以搞笑風格深受年輕族群喜愛，頻道訂閱數高達154萬。旗下成員培根最近被老闆酷炫惡整，原來他跟F罩杯女粉「BB」約吃飯時，因對方被遠端遙控故意歪樓，差點因為不雅動作被BB報警處理。

酷炫為了要整培根，私下聯絡擁有F級上圍的女粉絲「BB」，要她約培根出來吃飯，再透過AirPods下指令，讓BB說出一些無厘頭的話，測試培根的反應。整人計劃開始，BB問培根自己照片跟本人有沒有不一樣，培根嘴甜地回：「我覺得本人更好看。」BB繼續追問：「你幹嘛一直偷看我胸部？」培根連忙撇清是看項鍊，BB威脅若再繼續偷看，要報警處理，話鋒一轉又脫口：「但是要抓的話，可以再討論一下。」培根當場語頓。

兩人繼續閒聊，談到健身話題，BB說自己「練胸跟下半身比較多」培根立馬接話：「我下半身也很厲害。」BB要求看「驚天動地30秒」，培根火速彈開椅子，模仿藝人羅志祥（小豬）做出「空幹30秒」動作，把BB逗到羞紅臉。

接著，兩人隔著透明隔板互餵「空氣食物」，BB聽從酷炫的指令問培根有沒有試過「抓空氣牛奶」，培根躍躍欲試，在女方的同意下，隔著隔板對BB做出抓胸手勢，BB作勢生氣，拿起手機揚言「我要報警」，培根嚇壞：「不是你叫我抓的嗎？」後來酷炫帶著拍攝團隊現身，培根才知道原來被整了，但因為他在片中面對女方奇怪的要求和對話都滿心平氣和，被不少網友留言大讚：「培根人其實真的不錯，情緒管控都很好，對待辛苦的幕後也很好」、「被女生這樣生氣還能解，真的很佩服」、「培根脾氣真的是沒話說，哈哈，莫名的有笑點」、「培根真的很不錯，希望未來他感情一切順心。」

BB也透過社群平台誇獎培根：「培根真的不是渣男，他的才華內涵贏過一堆臉蛋。」並感謝酷炫邀約才能參與如此有趣的拍攝。