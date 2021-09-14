12至18歲國高中生將於23日起施打BNT疫苗，12歲以上國高中生已經準備要施打疫苗，但國小、幼兒園還有托育中心學童都沒疫苗可打，台南市長黃偉哲今天在教育局長鄭新輝陪同下，視察東區勝利國小學生使用隔板的用餐情形，重申防疫工作落實的重要性。

開學2周了，黃偉哲今天前往東區勝利國小視察學生用餐與隔板使用情形，對學校努力執行防疫工作及師生熟練運用隔板，給予肯定，他說，用餐是口罩唯一可拿下來的時候，絕對不能出現破口，希望師生務必遵守防疫規範，落實個人健康管理，營造友善安全學習環境。

台南市教育局指出，開學前即已編列專款650萬元，補助市屬280所國中小購置午餐隔板，且，因應近期北部校園群聚感染，教育局也提出強化版校園防疫措施，訂定「防疫期間學校午餐供應相關注意事項」，並在每日餐前5分鐘加強宣導，兼顧防疫提醒與食安宣導。

東區勝利國小學生使用隔板用餐。（曹婷婷攝）

東區勝利國小校長葉和源表示，學校午餐為公辦自營，每日提供近1600位師生的午餐，今天中午還應景中秋節，每人1顆柚子還有1塊鳳梨酥。他強調，為加強食安及防疫措施，從烹調、配膳、用餐均採高規格，此外，食材選購皆符合三章一Q溯源食材及國產肉品規定，更提供有機蔬菜入午餐，讓學生吃得健康又放心，打造「超食在」用餐品質。