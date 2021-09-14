PLG元年最佳洋將、唯一完成雙20紀錄的優質長人，並幫助台北富邦勇士在2020-2021賽季奪下冠軍金盃的塞瑟夫強勢回歸，台北富邦勇士今日宣布與塞瑟夫續約。擁有禁區主宰力及外線能力，出色的傳球視野搭配無私的球風，塞瑟夫完美融入勇士體系。目前已經安全抵達台灣並於防疫旅館隔離，「大Z」即將與隊友重逢，一起尋求衛冕二連霸！

塞瑟夫上賽季例行賽18場，平均繳出17.2分13籃板2.4助攻，投籃命中率高達5成，並分別在1月24日和3月28日寫下20分、20籃板以上的恐怖紀錄，是全聯盟唯一一位完成雙20的球員。主宰表現帶領勇士在例行賽寫下19勝5敗聯盟第一的戰績，並榮獲「年度洋將」殊榮。

進入總冠軍系列賽，大Z表現更是提升到更高的檔次，平均24分、13.8籃板，投籃命中率高達6成79，率領球隊奪下總冠軍。效力勇士第一年就與教練團體系無縫接軌，無論是在油漆區，還是在外圍策應發動進攻，都能有效完成被賦予的任務。塞瑟夫以身作則，低調不花俏的球風，依然能在全聯盟眾多球星之中受到矚目，展現難能可貴的價值和貢獻。

勇士領隊蔡承儒對於塞瑟夫的回歸表示，「塞瑟夫上個賽季與球隊配合良好，不但拿到最佳洋將的獎項，也帶領球隊拿到總冠軍。他的高度搭配全能的身手，還有高籃球智商跟強烈的團隊籃球意識，在長人裡非常難得一見，也是大家學習的好對象。很高興能邀請他回來為球隊拚二連霸！」

台北富邦勇士的衛冕藍圖逐漸成形，六月份與「年度最佳教練」許晉哲總教練和FMVP辛特力的續約，暑假期間也與多位本土球員的延長合約，選秀會中選進後衛王律翔，並於今日歡迎「年度洋將」塞瑟夫重返，冠軍陣容幾近回歸，準備迎接2021-2022 PLG賽季來臨！