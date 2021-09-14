大陸十大高新區中，有4個高新區房價已經超過每平方公尺5萬元（人民幣，下同），其中深圳高新區和北京中關村房價最高，每平方公尺超過了11萬元。

據大陸科技部2020年度國家高新區評價結果，當前排名前十位的高新區分別為：北京中關村、上海張江高新區、深圳高新區、蘇州工業園、武漢東湖高新區、廣州高新區、成都高新區、西安高新區、杭州高新區、合肥高新區。

隨著大陸進入到轉型升級新階段，新興產業、未來產業成為產業帶動的主要力量，這些產業所在的區域，房價需求也很強。

十大高新區中，有4個高新區房價已經超過每平方公尺5萬元，其中深圳高新區和北京中關村超過了11萬元，分別為11萬4605元、11萬1037元。房價排行第三的是上海張江高新區，每平方公尺6萬7370元；第四則是杭州濱江區，每平方公尺5萬4521元。

從高新區與所在城市的房價來看，當前這些高新區房價大多高於所在城市水準，高新區成為集聚年輕人和人才的主要平台，房價的支撐動力較強。

據第一財經報導，深圳高新區是高新技術產業壯大的主陣地。打造了新一代通信技術、互聯網科技、智慧製造、生物醫藥等千百億級產業集群，培育了華為、中興、騰訊、邁瑞、大疆等一大批具有國際競爭力和影響力的創新型企業。2020年，深圳高新區上市企業277家。高新產業發達，再加上高新區周邊區域金融業、總部經濟發達，居住用地比較少。這種情況下，住宅也供不應求，房價也比較高。

北京中關村科技園區是大陸綜合實力最強的高新區。中關村科學城是北京高新產業發展的重中之重。資料顯示，2020年中關村科學城高新技術企業總收入預計突破3兆元，增速達13％。國家高新技術企業約達10550家，獨角獸企業44家，上市企業236家。