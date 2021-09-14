立委馬文君質疑茶改場南遷，充滿政治考量。（廖志晃攝）

行政院中辦執行長蔡培慧認為，南投茶產業日漸成熟。（廖志晃攝）

南投縣茶葉種植面積與產量，均居全國之冠，農委會茶業改良場遷移卻跳過茶鄉，到民進黨執政的嘉義縣；立委馬文君質疑違反生產鏈法則，強烈反對；行政院中辦執行長蔡培慧則表示，茶改場遷到嘉義，不影響魚池分場和凍頂工作站運作。

茶改場南遷計畫，提前引爆南投縣長選舉戰火，爭取國民黨內縣長初選提名的馬文君，點名表態角逐下屆縣長的民進黨蔡培慧回應。

馬文君指出，南投縣茶葉種植面積6547公頃，占全台過半，是第2名嘉義縣1806公頃的3倍以上；而且，南投縣幾乎每個鄉鎮市都產茶，最大產區在名間鄉，主要品種包括金萱、翠玉、烏龍、四季春及紅茶等，質量俱佳。

但是，農委會計畫耗資12億元，將原本設在桃園市的茶業改良場總場南遷，卻精心安排「假考察，真內定」戲碼，由農委會主委陳吉仲南下嘉義考察，「做球」給民進黨立委陳明文，現場決議場址落腳嘉義縣。日前，行政院長蘇貞昌也到嘉義，僅僅4個月，除了確定遷移地點，預算更暴增到21億元。

馬文君表示，她反對茶改場遷到嘉義，因為悖離生產鏈法則，註定事倍功半；中央無視茶產業現況，更是傷害鄉親情感。

馬文君質疑，是不是因為南投縣由國民黨執政，所以被跳過；嘉義縣是民進黨執政，陳明文又是英系掌門人，所以能中選？她更點名蔡培慧，與陳明文同屬蔡英文總統嫡系，也與陳吉仲有非常好的交情；「民進黨與南投縣，何者才是妳心中最軟的那一塊？」趕快做出決斷、爭取。

蔡培慧則表示，農委會將茶業改良場，從桃園南遷至嘉義縣，並不影響茶改場魚池分場和凍頂工作站運作，而且，最近魚池分場才發表新品種「紫芽」紅茶。

蔡培慧指出，她長期爭取農業機具補助、採收茶葉後的加工、研發及行銷。而南投茶產業發展逐漸成熟，近年來更走向精品化、優質化，在包裝行銷上也看得到巧思，還有茶葉觀光體驗，製作茶葉成個性化產品、茶飲料及茶葉點心蛋糕等，吸引年輕族群品嘗好茶滋味。