中市53歲蔡先生洗腹膜透析約5年，因洗腎出現腰痠症狀而自行減少頻率，未控制飲食，也常忘記吃擬鈣劑，而造成副甲狀腺機能亢進，並出現典型「不寧腿症候群」，經醫師以自體移植手術腺體埋手臂手術治療才好轉。醫師建議洗腎患者，要確實配合醫囑，避免鈣、磷離子長期偏高，而出現副甲狀腺機能亢進併發症。

亞洲大學附醫腎臟科主任周哲毅表示，該洗腎患者本來每天需以腹膜透析洗4袋藥水，但因常感到腰痠，竟自行調整為1天2次，加上工作繁忙未控制好飲食、常忘記服用擬鈣劑，而出現典型「不寧腿症候群」症狀，包括腿部出現痠、麻、癢等症狀，還會忍不住踢動、不自主抖腳，嚴重影響生活。

周哲毅表示，此類病例是「次發性副甲狀腺機能亢進」所引起，主要是洗腎患者因活性維生素D不足引發低血鈣，又未控制磷離子，導致血磷滯留，合併刺激副甲狀腺增生，容易出現骨質疏鬆、併發骨折，引發心臟病變、造血、免疫系統及神經系統等疾病。

一般外科主任葉俊杰表示，患者洗腎超過10年，體內鈣、磷離子長期偏高，容易出現「副甲狀腺機能亢進」併發症，一般建議以「副甲狀腺全切除及部份腺體自體移植」等手術治療，但術後，若沒有妥善控制高血磷，仍有可能再度復發，建議洗腎患者確實配合醫囑及治療，否則對身體造成更大危害。