國內12至17歲青少年23日將開打首批BNT疫苗，許多人擔憂恐引起心肌炎等副作用，醫師表示，有一名15歲少女因急性猛暴型心肌炎病危，並透露其實很多人一開始都沒感覺，結果沒想到過幾個小時後就猝死，提醒心肌炎有5大可能症狀，不得輕忽。

兒科急診醫師吳昌騰今(14)日在粉專指出，今天早上兒科急診來了一位小女孩，主要的問題是發燒，看了她的過去病史，發現上次住院的診斷是「急性猛暴型心肌炎」，吳昌騰說，這是一個讓兒科急診醫師膽顫心驚的疾病，而且最近兩個月以來，一直有類似病例出現。

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根據少女描述，在心肌炎住院的前一天，她只注意到原本只要花5分鐘的路程，變成大概要花20分鐘才能走完，心肌炎住院當天，她出現呼吸困難、四肢冰冷、急性胸痛、心臟非常刺痛，但是沒有發燒。該名少女先是被送到附近的醫院，後來抽血報告一出來才轉院，吳昌騰表示，心電圖顯示她心律不整，後續治療就是裝上葉克膜救命，還好經過長庚醫院兒童急重症團隊治療後已順利出院。

吳昌騰解釋，急性心肌炎的原因，最常見是病毒感染造成，有些是免疫、毒素、藥物引起。急性心肌炎是指心肌受病毒或細菌、毒素侵犯所引起的炎症，在嬰幼兒或新生兒時期發病的多為急性，甚至為猛爆性發作因而常致命。至於較大孩童或青少年的發病較為緩慢，甚至剛開始時並無明顯症狀，心肌炎的症狀可能包括：發燒、心衰竭、呼吸喘、心跳及脈摶微弱，心跳過快，而且有奔馬律(gallop rhythm)，甚至會導致休克。

吳昌騰強調，病毒感染併發的心肌炎對兒科急診醫師來說，真的是不容易診斷的疾病，它的表現常常變化多端，特別是一些沒有特異性的表現，跟感冒症狀或者是腸胃感染症狀類似。但有時看似輕微的感冒或腸胃炎，也有可能演變成有致命性的心肌炎，心肌一旦發炎，嚴重程度不一，有些人一開始沒感覺，但是常常過幾個小時後，就臉色蒼白、四肢冰冷而死亡，不得輕忽。