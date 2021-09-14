大家都有吃飯或是喝水不小心噎到的經驗，但對於老人而言，這會造成致命風險，一旦氣管完全被堵塞就會出現呼吸困難等窒息徵兆，但其實老人進食時反覆噎到或嗆咳的症狀，不只跟老化有關，也跟生理原因、食道逆流、腦梗塞和其他疾病密不可分。

在「生理原因」方面，眾所皆知，老人是噎食的高危險人群，這與吞嚥和咀嚼的生理機能退化有關，除了唾液分泌減少、咬肌無力之外，食道彈性疲乏，對食物感覺不靈敏，因此在咀嚼較硬的食物時，很難充分咀嚼並順利嚥下。

此外，如若經常噎到，建議就醫確認「胃食道逆流」的情況，因為胃食道逆流除了火燒心和反酸之外，也會出現因為疼痛和吞嚥困難導致的噎食。再者，食道或胃部腫瘤也會出現頻繁噎食的症狀，務必提高警覺。

除了上述生理原因和食道逆流之外，也要觀察是否與「腦梗塞」有關，因為咽喉部的肌群是受雙側大腦半球支配，一旦神經元受損，導致咽喉部肌肉癱瘓，就會出現噎食、嗆咳等症狀，並伴有語言、發音困難。

「其他疾病」方面，例如精神類疾病或是正在服用此類藥物的患者，也容易出現噎食的狀況，主因是患者出現錐體外症候群（EPS）副作用，導致舌頭靈活控制度不足，食物容易殘留在雙頰或溢出，可能使食物誤入氣管引發嗆咳，嚴重時出現喉部肌肉不自主收縮，乃至無法吞嚥的情形產生。此外，像是慢性心臟衰竭、慢性支氣管炎、貧血等慢性疾病，也會引起噎食或是吞嚥困難等症狀。