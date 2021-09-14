圓展（3669）宣佈旗下美國子公司榮獲2021年舊金山灣區「最佳工作場所」（Bay Area Top Workplaces 2021 Award）的殊榮。圓展高度重視員工福祉，鼓勵員工在工作與生活間取得平衡，為員工提供靈活穩健的工作文化，創造具有包容性的職場環境。

該獎項為舊金山灣區新聞集團（Bay Area News Group）所舉辦，由市場調查公司Energage LLC負責進行，藉由企業員工匿名問卷調查，針對包含達成共識、執行工作、人際互動等15項企業成功的文化因素進行綜合評比。結果於近日揭曉，今年度共有83家企業獲此殊榮。

負責執行問卷調查的Energage執行長Eric Rubino表示，「在這個充滿挑戰的時期，『最佳工作場所』已成為企業追求的目標，也是企業富有彈性和高績效的證明。當企業和員工保持良好溝通時，可以凝聚企業的向心力，一起面對挑戰並攜手成長。『最佳工作場所』協助企業找出最適合的方式，讓企業作出對的決策，進而對員工和組織產生正向的影響。」

圓展資深副總經理暨美國子公司負責人Arthur Pait表示，「我們很榮幸第三度獲得2021年『最佳工作場所』殊榮，表示我們重視團隊承諾與客戶優先的企業文化備受肯定。在圓展，我們致力提倡工作和生活平衡，獲得同仁熱烈迴響。我們希望同仁在工作和家庭生活中都能富足成長，不會頹廢。」