現代人生活壓力大，常有頭痛、胃痛問題發生，不少民眾會仰賴止痛藥舒緩症狀，不過止痛藥雖方便，但食藥署指出，過量攝取含乙醯胺酚的止痛藥，可能造成肝臟損傷，出現噁心、嘔吐等5種症狀時應立即停藥。

食藥署指出，含乙醯胺酚（acetaminophen）之止痛藥，在建議用法用量下使用，並不會對肝臟產生危害，但若過量使用（每日超過4000毫克）、有肝臟疾病或同時併服酒精，可能會造成肝臟損傷，而出現噁心、嘔吐、胃腸道不適、蒼白、出汗等症狀。如出現上述症狀，請立即停止使用，並儘速就醫。

食藥署提醒，一般市售的止痛藥，可能含有乙醯胺酚，使用時要遵循藥品說明書(仿單)，亦可諮詢醫師、藥事人員。若為肝臟疾病之病人，使用該類止痛藥品前，應先經過醫師診治。另外提醒民眾，於服藥期間不得併服含酒精飲料，以免造成肝臟負擔。

此外，民眾在使用痠痛貼布或痠痛藥膏也要小心，避免併用多種藥物，以免產生交互作用或因藥效過量而加重肝腎負擔，食藥署建議每次僅使用單一種藥物，不要併用多種止痛貼布或藥膏，確保用藥安全。