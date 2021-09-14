台北市長柯文哲。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

台北市長柯文哲上任時，發下豪語力拚8年蓋5萬戶公宅，2019年發現太難，改口稱要22年才能蓋完。柯14日出席居住正義論壇時，直言北市6年多來一路猛蓋，目前已蓋1萬8000戶公宅，再蓋下去怕債留子孫，先「停看聽」。

柯文哲說，針對公宅，他最近在研究有無更有效的辦法，北市已蓋1萬8000戶，他會要求副祕書長李得全再想一下，最近要開始看公宅的設計營運管理有什麼錯誤，「反省改進是重要的文化」，北市6年來一路猛蓋，現在要「停看聽」，若社宅再一路蓋下去，怕債留子孫，這營運成本要怎計算才恰當。

柯說，他跟李得全講過，公宅恐怕將來要用「引導保險業投入10％資金給公共設施」的錢來蓋，因只有銀行、保險業允許50、70年後回本，但建商是不可能，建商5至10年沒回本那一定不幹，公宅也是50、70年後才回本，公宅蓋到現在要停下來想想看。

柯說，租金補貼以前是一口價，他的評語是Stupid（愚蠢），這沒道理，應按照家戶收入補貼，所以「房市健全」中，資訊透明很重要，要防止不合理的炒作，必須優化預售屋的交易安全，並建立尊重專業的文化，「不要關在辦公室憑空想像，講老半天都沒用，要推動下去！」法律是給人民遵守、不是參考用，他囉哩八唆講一堆，剩下就給大家討論。

柯說，房市要正常運作，否則會干擾居住正義的實踐，時價登錄自2012年8月以來進步很多，但過去總是「猶抱琵琶半遮面」，要公開就乾脆點，別把門號遮遮藏藏，還有的預售屋公布時間有資訊落差，因此今年7月1日時價登錄2.0上路後，就把門牌、地號都揭露，全部攤在陽光下。

柯說，政治的核心是執行力，時價登錄重點不是透明，是價格要真的，估價系統自動比對，北市已與不動產估價師公會合作，讓專業估價師實施專業檢核，率全國之先，把資訊揭露頻率從7天縮成1天，但預售屋差異性還是大，解約跟換約不用申報，會有炒作的空間，將影響預售屋市場、房價，如何避免時價登錄網站變炒房平台，是重要課題。

柯說，不管大家喜不喜歡預售屋，這還是市場主流，雖有建商跟他吹牛說「我都不賣預售屋，怕增加很多麻煩，我都蓋好直接賣！」他就跟建商說「你了不起，資金很豐富」，怎樣保障購買預售屋的消費權益，是北市關注的重點；另外，檢查契約內容有無應記載、卻不得記載的事項，並讓契約有更好的規範、更好解讀，這都是北市府的重要方向。