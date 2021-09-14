新店高中發起「太魯閣出軌事件救難人員打氣手寫活動」，今由4位師生代表將手寫卡冊遞交給縣長徐榛蔚，消防局長林文瑞陪同，氣氛感動。（王志偉翻攝）

台鐵太魯閣號列車意外，警義消搜救人力不眠不休搶救，新北新店高中發起「太魯閣出軌事件救難人員打氣手寫活動」，今由4位師生代表將手寫卡冊遞交給縣長徐榛蔚，讓她深受感動，這份溫暖的鼓勵，不僅振奮救災及醫護人心，更讓善的能量持續循環。

感謝救災英雄在0402台鐵太魯閣列車事故的奉獻，新店高中學生師生每人手寫1張感謝卡片，師生代表張采彤、李顏如、紀瑋妮、蕭至晴4位代表將全校950張卡片分裝兩冊，致贈花蓮縣消防局、花蓮慈濟醫院。

「謝謝你們在台灣發生重大交通意外時，花蓮加油」！卡冊中每一頁都是學校師生對救難英雄滿滿的感謝，也有學生對搜救人員說：「謝謝你們的勇氣與堅持，在搜救上壓力一定很大，你們無私的付出，我們看到了，辛苦了！」

徐榛蔚說，事故發生後，警察局、消防局第一時間前進和仁成立前進指揮所，花蓮縣政府當即成立災害應變中心，縣府各局處同仁立即返回工作崗位保持密切橫向聯繫，並感謝許多民間社團放下手邊工作共同攜手協助救災。

當時參與的消防局救災人員蔡哲文也與學生分享第一時間進入隧道救災的過程，他提到，救災人員當下都想儘速將罹難者大體帶出去，有人連續3天睡不著覺，他感謝消防局為救災人員安排後續的心理諮商，也感謝師生加油打氣，將繼續守護人民生命安全。