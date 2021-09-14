市長鄭文燦指示社會局、衛生局協調，朝讓醫療單位進駐日照中心替學員們施打疫苗進行討論。（陳夢茹攝）

中央流行疫情指揮中心宣布7月27日調降為二級警戒，社福機構、長照中心陸續恢復營運。桃園9家身障日間照顧機構共184名學員，預計9月底接種第2劑，有日照單位呼籲，多數學員移動上不便，希望能有醫療單位進駐協助打疫苗。

天使發展中心現有51名學員，主任李麗華指出，日照中心的學員們接種第1劑的時間較晚，接獲不少家屬反應，不太會使用線上預約，再加上學員們行動不便，擔心若要跟一般民眾一樣到醫療院所、社區接種站施打困難重重，已向市府反應能否讓醫療單位入住協助施打疫苗。

市長鄭文燦指示，由社會局、衛生局協調，朝讓醫療單位進駐日照中心替學員們施打疫苗進行討論。鄭說，疫情三級警戒期間，包括社福、老福、兒少、身障等日照機構暫停服務，直到7月27日才陸續恢復營運，市府已協助9家身障日間服務機構申請紓困補助，共獲360萬元，其中天使發展中心則拿到108萬元。

鄭文燦說，天使發展中心學員的疫苗接種率已達89.7％，而機構內工作人員疫苗接種率也達100％，疫情三級警戒「停托不停班」期間仍提供視訊課程、電話關懷等措施，後續社福機構如有平板電腦或其它防疫物資需求，社會局都會提供協助。