台南市官田區大崎社區開辦紀錄片培力課程。（彭瑞琴提供／劉秀芬台南傳真）

台南市官田區大崎社區居民以務農為主，以往社區舉辦活動多以花藝、染布、食農等手作體驗為多，今年社區居民想來點不一樣的，決定以「社區的影像故事，由居民自己動手描繪」為主軸，舉辦紀錄片培力課程，號召居民加入「大崎影像自耕農」小隊，記錄自己與社區的故事。

大崎社區發展協會理事長陳凱利表示，此計畫邀請台南藝術大學音像紀錄研究所畢業的影像文字工作者林秉君擔任講師，為期8周的課程於9月初展開，採取兼顧防疫和教學品質的小班實體教學方式進行，教學員利用智慧型手機拍攝、剪接影片。

此次參與課程居民平均年齡50歲以上，其中有農夫也有家庭主婦，都想學習如何用手機拍影片記錄生活大小事。社區總幹事彭瑞琴說，「活到老學到老」，她在學校附近開麵店，認識很多南藝大學生，她想記錄其中一名學生陶藝創作過程，也讓南藝大和大崎社區有更緊密的連結。

陳凱利則希望能為在地的社區營造活動、廟宇文化活動留下紀錄，因此才向台南市文化局提出此次課程計畫，他不僅自己去上課，更號召社區居民一起加入，期待藉由紀錄片培力課程，耕耘出美好成果，能為大崎帶來不同於以往的社造可能性。