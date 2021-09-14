國產署辦公廳原址改建案連續招標2次都因無廠商投標而流標，財政部國產署表示，廠商反映因受到缺工、缺料等問題造成營建物料價格高漲，增加興建成本及搭配的標的是住宅區等原因不願意進場投標。

國產署表示，本周會檢討原因之後調整招標條件，並且依據「中央政府機關辦公廳舍建置審核原則」規定，修正中長程個案計畫，陳報行政院核定，據以重啟採購招標作業，預計今年12月底上網公告。

國產署原只是為在台北市大巨蛋旁，原址改規劃是複製景美財訓所模式，採取最有利標的方式的標，國產署根據要求完成辦公廳改建做為價款，廠商可以基本底價取得金華段(鄰近中正紀念堂)及中山段(鄰近民權西路站)基地。

根據資料顯示，今年5月17日第1次公告招標，廠商反映疫情影響導致備標時間不足；7月19日再度公告招標，廠商反映因缺工缺料營建成本大漲，導致興建成本增加，今日開標再度流標。