美國國防部所製作的全球軍力部署評估報告已接近尾聲，預計很快會出台。這項將成為美軍在全球軍力部署據的報告聚焦在與中國、俄羅斯的大國競爭，拜登總統上任後國防部成立了中國工作組，在全球軍力部署評估報告完成後，將可能有更多美軍從中東與非洲調往印太地區，但此舉可能會顧此失彼，讓美軍在中東與非洲難以對抗中國在當地的影響力。

《美國之音》說，五角大廈發言人柯比在例行記者會上說，這項評估已接近完成，國防部也在隨後的新聞稿中說，全球軍力部署評估將評判美軍是否在適當的地方部署了適當的兵力，並可能導致未來軍力部署的調整。

報導說，前國防部長埃斯珀在2020年啟動美軍全球軍力部署的評估和調整， 並指出國防戰略調整聚焦與中國、與俄羅斯的大國競爭，因此部署在全球各地的美軍需要騰出時間、經費和人力資源，以便轉移到印太主要戰區，或是召回本國以便提升戰備能力。當時埃斯珀希望在2020年底前完成這項評估。

不過，拜登政府今年1月上台後仍繼續評估美國的全球軍力部署，並在國防部成立了中國工作組，審視美國在印太地區的戰略與軍事態勢，以應對中國構成的日益嚴峻的挑戰。

報導表示，作為調整美軍全球軍力部署的一部分，拜登政府今年4月宣佈完全從阿富汗撤軍，並宣聲要集中精力關注新的威脅，其特別點名中國與俄羅斯，認為他們是美國必須應對的21世紀新挑戰，「在這場競爭中，中國和俄羅斯最希望看到的就是美國在阿富汗陷入另一個十年」。國務卿布林肯周一在推文中也做出了類似的評論。

不過，報導也指出，美軍高級官員們對全球軍力部署評估可能導致國防部將更多的軍力從中東和非洲地區調往印太地區表達過憂慮。

最近指揮美軍撤出阿富汗行動的美軍中央司令部司令、海軍陸戰隊上將弗蘭克．麥肯錫(Frank McKenzie)今年6月曾表示，「認識到中國的全球性意圖很重要，我們的回應也必須同樣是全球性的。因此，美軍不應將所有資源調出中東地區。你想要有能力在中國出現的所有地方應對它。」

美軍南方司令部和非洲司令部的指揮官們也對可能在全球軍力部署的評估和調整中失去更多資源表示過擔心，他們認為美軍需要充足資源應對中國在南美洲和非洲越來越大的影響力。