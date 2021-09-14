財團法人商業發展研究院許添財（中）強調，台灣防疫佳，「政府以5倍券發錢，民眾大家來用錢！」攜手振興經濟。（盧金足攝）

社團法人中華職訓教育創新發展學會、與財團法人商業發展研究院14日在台中裕元花園酒店舉辦「振興大台中、市民健康動起來」交流座談會。（盧金足攝）

社團法人中華職訓教育創新發展學會理事長薛煒立（左）、佐登妮絲集團執行長陳佳琦，看好5倍券商機。（盧金足攝）

中央預計將在10月發放5倍券，台中市搭配購物節吸引全台各地民眾來消費，社團法人中華職訓教育創新發展學會、與財團法人商業發展研究院14日在台中裕元花園酒店舉辦「振興大台中、市民健康動起來」交流座談會，主打「5倍的5倍券」，企業攜手搶錢拚經濟，放大5倍券效益衝人氣。

社團法人中華職訓教育創新發展學會理事長薛煒立表示，疫情持續嚴峻狀況下，企業也比以往更加重視員工健康，商研院與大綜電腦、在一起管顧科技打造新型態雲端智慧觀光產業整合平台，計畫整合觀光、住宿、餐飲、服務、零售5大產業領域。

結合產學界相關資源與知識，建立全球觀光旅館產業的會員點數交易雲端平台，提供企業以AI分析客戶輪廓、使用者行為習慣與偏好精準行銷，幫助各企業利用異業整合為員工福利加值。

財團法人商業發展研究院許添財指出，中央發行5倍券振興經濟，遍及各行各業，從美食或農特產品、運動健康等都受惠，「政府以5倍券發錢，民眾大家來用錢！」對民眾與商家都有幫助，各行各業都在研議配套優惠，頻率、範圍也是一門大學問。

許添財說，疫情一來阻斷人流，造成經濟上的衝擊，大家期待振興經濟的5倍券，不只美食、健康還有文化體驗等，希望在後疫情時代趕快恢復正軌，現在以台灣來講，疫情漸穩定，但世界還有很多國家連製造業、工廠都關門，找不到人工作，台灣還有很多人拚命搶工作，台灣為什麼會和其他國家不一樣，因為疫情控制好，當務之急是全民來振興經濟。

「振興大台中、市民健康動起來」舉行兩場論壇，第1場以「打造產業生態系共同創造商機」為主，在第2場論壇主題「建構健康職場提升員工福利」，針對台灣企業如何針對員工身心靈的需求打造健康職場跟如何善用異業整合創造員工福利來做分享討論。

台中市府經發局副局長李逸安指出，受到疫情的影響，許多民眾及店家的消費模式有所轉變，以今年的「台中購物節」為例，除擴大邀請傳統市場、夜市、商圈、餐飲、美容美髮、觀光休閒、交通運輸、各地方產業館等加入，更融合實體店家與線上、電視購物平台及行動支付平台，讓全民以消費購物拚經濟。

薛煒立指出，陸續有許多企業與平台合作，推出划算的跨業整合優惠專案，包括鞋品、餐飲、飯店住宿、美體美容、健康運動場館等，各項消費金額總計突破2萬6000多元，可獲高達5倍券的5倍消費效果，產業跨域跨業整合把餅做大，在這波購物節具吸金又吸睛的效果。