桃園低碳綠色城市自治條例修正案9月11日正式公告施行，其中超商將提供重複使用性容器「循環杯」，不過民眾對此評價不一。環保局強調，循環杯的清洗都有殺菌措施，民眾可以放心，另目前也正規畫和超商、飲料連鎖店洽談合作方案。

黃姓市民說，循環杯可以響應環保很有意義，自己會願意支持；李姓市民則認為，與人共用容器不衛生，還是會選擇一次性的紙杯，若有強制非要使用循環杯，則會自備杯子購買。

環保局表示，自4月21日於全家市府店、統一超商新桃府門市辦理循環杯活動，由環保局提供杯子、機子、箱子、清洗、物流及系統服務，循環杯回收率高達99％，目前規畫要和市內大型便利商店、連鎖飲料店合作，近期會開始洽談擴大使用據點。

此外，環保局自2020年11月推出「好桃器」環保容器循環共享服務，與市府周邊10個店家合作，主要是手搖飲店及餐飲業者，建立飲料杯及容器借用、歸還、清洗、配送完整循環使用平台，截至8月底已減少至少3萬1千次以上一次用餐具，成效良好。

綠色城市專法修正過關增修7條文，環保局指出，除循環杯外，針對廢棄物清運部分，妥善管理移動路徑，減少運輸所產生的溫室氣體制定罰則，另也會持續鼓勵社區汰換老舊照明設備，市府會滾動式檢討，帶領桃園成為綠色城市、邁向2050淨零排碳的願景。