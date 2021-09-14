「台中彩墨藝術節」今年以「節慶」為主題規劃國際彩墨節慶藝術大展、第二十屆彩墨新人賞聯展、創意工作坊、數位互動遊戲和童趣燈籠彩繪等5大活動，即日起至10月10日在屯區藝文中心登場。台中市文化局長陳佳君14日表示，藝術家的熱情不受新冠肺炎疫情影響，今年收到來自19國、120名國內外藝術家創作。

陳佳君表示，台中彩墨藝術節20週年活動由文化局主辦，國際彩墨畫家聯盟、財團法人台中市文化建設基金會和欣中天然氣公司協辦，今年全球受新冠肺炎疫情，但活動還是收到來自19國、120位國內外藝術家的參展創作，展現對藝術的熱情。

文化局指出，「台中彩墨藝術節」活動規畫多元，其中彩墨新人賞的特優獎由台灣藝術大學書畫藝術學系學生沈亭妘奪得，作品《漂流傀儡》透過複合圖像手法，營造想像游移的夢幻情境，讓作品輕柔中帶有強大力度。

此外，活動邀請太平區坪林國小學生彩繪節慶燈籠，童趣可愛的裝置藝術同步展出，還有用手機就能玩的互動遊戲以及創意工作坊課程，讓民眾用更新奇有趣的方式親近彩墨藝術。

文化局表示，為落實防疫，民眾參觀時請配合中央流行疫情指揮中心的防疫相關措施，保持室內1.5公尺的安全社交距離。