第一民雄橋今天舉行竣工儀式，地方人士皆前往參與。（張亦惠攝）

第一民雄橋今天舉行竣工儀式。（張亦惠攝）

嘉縣民雄地下道旁鐵路橋下的涵洞排水斷面僅約上游的一半，遇到強降雨時時常造成地下道、街面淹水，為解決淹水問題，立委陳明文多次召開協調會，協調台鐵局將第一民雄橋工程納入「鐵路行車安全改善六年計畫」進行改建，今年7月15日完工，8月6日盧碧颱風外圍環流來襲，恰好派上用場，經歷強降雨沒淹水，讓鄉親十分開心。

今天在台鐵局長杜微、立委陳明文、縣長翁章梁各級民代與在地鄉親共同見證下完成第一民雄橋竣工儀式，杜微指出，第一民雄橋工程對台鐵局來說非常獨特，已往台鐵的工程著重在局內的安全或環境改善，首次融合到地方治理、水利改善，未來將以此寶貴經驗繼續拓展，在台鐵局各項工程如行車安全6年計畫及電務智慧化計畫，都能借重這次經驗。

陳明文指出，第一民雄橋改建過程中有遇到細部設計及發包不順的問題，但在改建完成後，除延長第一民雄橋的橋長外，也增加河道的通水斷面，將大幅提高排洪功能，能有效解決民雄鄉台一線與周邊淹水困擾。

民雄鄉長何嘉恒說，因涵洞排水斷面太小，以前遇到強降雨，水流經這個地方時，就會造成周邊街面淹水，2013年時更造成台一線淹水阻斷，因此爭取由聚落集中、淹水情形最嚴重的第一民雄橋開始進行改建，經過這麼多年終於改建完成。

翁章梁指出，治水會在歷史留名，第一民雄橋就在民雄的街面也緊臨鐵道，過去強降雨時因流水斷面問題，造成街面多次淹水，在陳明文委員極力爭取下，將第一民雄橋改善完成。

台鐵局指出，目前下游泰安橋與東勢湖橋工程也都在進行中，預計明年4月初能順利完工。