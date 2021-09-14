潘緣6月在社群上分享，在淘寶累積消費金額達100萬人民幣。（翻攝當事人Instagram）

36E正妹網紅潘緣跨境買賣大麻13日遭刑事局逮捕，而潘緣作風大膽火辣，不吝於分享好身材，逮捕消息曝光後，不少網友湧入其Instagram回應，「要進去蹲了，拜拜」、「好扯在新聞上突然看到妳」、「妳好毒」。

據了解，潘緣2019年曾在網路上與粉專《my baby旺財》槓上，指控該粉專棄養鬆獅犬，導致狗狗轉手多位飼主，但雙方各執其詞，鬧得新聞沸沸揚揚。

仔細查看潘女的社群，在Instagram上坐擁2.3萬粉絲，經常曬出不少漂亮美照與穿著細肩帶上衣躺在床上的性感畫面，而在今年6月25日時，潘緣還發出一張在電商平台淘寶消費總金額達100萬人民幣（約430萬元台幣）的截圖，寫下，「淘寶王是我吧」。

新聞曝光後，不少網友湧入潘女的Instagram留下嘲諷的話語，「追蹤妳很久了 就知道你不簡單，想不到原來很不簡單」、「要進去蹲了，拜拜」、「卡位」、「好扯在新聞上突然看到妳」、「賣毒仔下去囉」、「妳好毒妳好毒」。

刑事局接獲物流業者檢舉，稱跨國入境包裹經常投遞失敗，寄貨人或多度變更收貨地址與收貨人，經專案小組追查後發現，包裹中裝填的為大麻，暗中調查後迄今查獲至美國進口大麻約8公斤，並掌握部分買家。

專案小組調查指出幕後指使者是潘緣，潘緣涉嫌使用加密通訊軟體Telegram以限時訊息傳送，交貨則使用假地址與假收貨人，讓物流公司白跑，借以測試大麻包裹是否受到警方監控。

潘女於交貨時，會將大麻放到山區的產業道路或廢棄工廠等無監視器、不起眼之處，讓買家自行透過經緯度編碼尋找商品，以不碰面的方式轉手，規避警方追查。不僅如此，潘女在收取販毒金額時，只使用加密貨幣，包括比特幣、泰達幣、乙太幣等，可說是花招百出。

刑事局13日會同新北市刑警大隊持搜索票及拘票至新北三重、新店地區搜索，拘提潘緣、與下游買家何男2人到案，現場查扣手機4支、疑似大麻菸草(毛重1.2公斤)、吸食器5組、電子煙油1罐、霧化器1支、電腦1臺等贓證物，全案詢問後依違反毒品危害防制條例移請臺灣桃園地方檢察署偵辦。

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