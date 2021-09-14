儘管電子終端客戶第4季拉貨趨緩，但第3季狀況不錯，且泰國確診人數下降，PCB廠競國(6108)財務處長蔡政宏表示，下半年營運可望維持上半年水準，全年業績可望比去年好。

競國今天下午舉行法說會，競國產品以少量多樣為主，產品涵蓋汽車板、NB Cam、網通、電源供應器、DRAM模組、電池板及工業設備等，由於客戶訂單強勁，上半年稅後盈餘為1.42億元，年成長5.4倍，每股盈餘為0.89元；累計前8月合併營收為60.91億元，年成長13.16%。

目前競國共有台灣競國、大陸競陸及泰國競億三個廠區，其中台灣廠區月產能約22萬平方呎，以生產COMS封裝板、SMD LED封裝板、NB Cam模組板、網通板、電源供應器、SSD、汽車板、銅基板及HDI等產品為主；競陸廠月產能約120萬平方呎，以生產網通板、DRAM模組板(佔比從20%成長31%)、電池板(14%)、衛星接收器、變頻器、NB零件、汽車板、工業設備等產品為主；泰國競億電子月產能約105萬平方呎，以生產電源供應器、汽車板、家電、智能電表、STB及工業設備等產品為主。

全球新冠肺炎疫情未止，泰國7月及8月疫情嚴重，亦讓競國泰國廠略受影響，不過，隨著泰國疫情受到控制，競國預估，泰國廠區下半年會比上半年好

不過，由於電子產業供應鏈受長短料問題干擾，從目前訂單來看，蔡政宏表示，第3季可能跟第2季差不多，下半年營運可望維持上半年水準，全年業績可望比去年好。