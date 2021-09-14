新進公務人員退撫新制後年上路，傾向確定提撥制。 （本報資料照片）

新進公務人員退撫新制預計2023年7月上路，銓敘部日前邀集各地方政府及相關單位研商，銓敘部傾向將現行「確定給付制」納入「確定提撥制」，將再與行政部門研商，預計年底提出草案。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友都對此感到十分不解。

銓敘部表示，雖然公務人員退撫制度已完成兩階段修法工程，並分別自2011年1月1日及2018年7月1日起實施，但就國家發展及世界潮流趨勢而言，仍非治本的改革。據了解，銓敘部日前與相關單位討論後，傾向納入「確定提撥制」，「確定提撥制」未來運作模式類似於勞退新制的設計，將與私部門的退休金帳戶接軌，促進公私部門人才交流與支援，並活化公務人力的運用。

此事也在PTT上引發網友討論，「勞保改到哪裡去了？」、「勞保不可能改的，選票第一優先」、「以後公務員也乾脆直接加勞保，公保廢掉」、「類似勞退的設計，那為何不直接加入勞保？」、「勞保勞退多少錢不重要，重要的是民意不支持改尊重人民選擇就好」、「我說那個勞保呢呵呵呵」。

有些網友則說，「DPP下野勞保才有救吧」、「勞保就丟炸彈啊，反正到時又不一定是DPP」、「沒差吧，公務員本來就不喜歡DPP」、「民進黨蠢了喔改這個沒票」；另外還有一些網友表示，「全部職業都用一個相同的保就好了啊」、「公務員慘惹」、「類似勞退的設計，那為何不直接加入勞保？怕公務員可以兼差嗎 真爛」、「無情收割，太無情了」、「銓敘部這麼帶種」、「這樣警消很慘耶」。