鄧姓行人繞過一輛違停小客車，遭直行消防車撞死，小客車駕駛坦承違停，消防員否認過失，法官查出消防員超速行駛等，依過失致死罪判汽車駕駛有期徒刑3月、消防員6月。

一名鄧姓男子民國108年11月18日走路行經南投縣草屯鎮中正路一家郵局前，由於遇違規停車，鄧男只好走進車道，卻遭一輛消防車的後視鏡撞擊頭部而倒地，送醫不治，檢察官依過失致死罪嫌起訴，南投地方法院判違規停車的李姓駕駛有期徒刑3月、湯姓消防員6月，被告2人如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

根據南投地方法院刑事判決內容，李姓駕駛的自用小客車疏於注意，停車時跨越路面邊線，占用部分車道、路面邊線以外區域而影響行人步行。

湯姓消防員當天駕駛消防水箱車，沿草屯鎮中正路外側車道由東往西超速行駛，此時，鄧男繞越這輛違停的小客車進入車道，遭水箱車後視鏡撞擊頭部，經送醫救治，仍在109年1月31日死亡。

法院審理時，李姓駕駛坦承不諱，法官也認為違規停車行為，與被害人鄧男死亡結果之間，具有相當因果關係；但湯姓消防員則否認有過失致死犯行，並說：「不承認犯罪，我覺得我沒有過失，我覺得我沒有辦法避免撞倒這個行人」等語；湯的辯護人也指，被害人1秒內闖入車道，無足夠距離及時間即時剎車。

法官查出，李姓駕駛的小客車占用車道0.4公尺，被害人身高182公分，高於小客車高度，湯姓消防員駕駛的水箱車為大貨車，駕駛座視線較小客車更寬廣，應無遭這輛違停小客車阻擋視線的可能。

湯姓消防員供稱，剛值勤完雜草火警，行駛中正路從南埔往草屯方向，過中正路一家超商後，看到郵局附近一輛違停車輛，且停得滿出來，他就把消防車往左邊偏，並從後視鏡看見一輛黑色汽車超車，他的視線往右邊看，看到鄧男在違停車前方2個車身距離，不確定在車道上，還是在路面邊線內。

法官認為，根據被告湯姓消防員案發時的注意能力、視距、被害人身高、車道寬窄等，被告應可發現被害人行走於違停車輛前方，進而隨時採取小心減速行駛、隨時剎停或轉向迴避等必要措施，依當時客觀情況，無不能注意的情形，但被告卻未注意。

法官勘驗監視錄影，透過計算發現消防車車速為時速61公里，超過速限時速50公里。案經送請行車事故鑑定、鑑定覆議會覆議，都認定被告湯姓消防員超速行駛，且未充分注意車前狀況及妥當採取安全措施，為肇事次因。

法官認為，被告湯姓消防員若未超速，確實注意車前狀況，必可注意走在違停車前的鄧男，就算鄧男在肇事前4秒往車道內行走，也會有更充裕時間可應變，甚至採取車頭向左偏行約20公分等措施，即有可能避免消防車後視鏡碰撞鄧男頭部的結果。

法官考量被告李姓駕駛始終坦承犯行、湯姓消防員否認犯行、對肇事責任與被害人家屬意見不一致而未達成和解，及2人教育程度、家庭經濟等，判決李姓駕駛犯過失致死罪，處有期徒刑3月、湯姓消防員有期徒刑6月。全案可上訴。