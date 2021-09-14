疑課業壓力太大 桃園10多歲女學生墜樓身亡 17:562021/09/14 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市13日1名女學生墜樓，將由檢、警相驗釐清死因。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市10多歲女學生疑似課業壓力太大，13日晚間從社區頂樓墜樓，送醫後急救無效死亡。死因由檢、警相驗釐清。 據了解，10多歲女學生，疑似課業壓力太大，13日獨自到社區頂樓，並從樓頂墜樓。家人發現後趕緊通報119，不過女學生送醫後仍回天乏術，後續由檢、警相驗，釐清死因。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 桃園綠色城市專法修正過關 循環杯將擴大使用據點 板橋江翠北側重劃區不再被「放生」 9月底垃圾車將定點收垃圾 #墜樓 #女學生 #課業壓力 #桃園 #社區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇揆建議鬆綁二級規範 侯：新北要再觀察幾天 04:102021/09/14 焦點要聞 花蓮秀林鄉發振興消費金 每人至少3000 04:102021/09/14 地方新聞 大同樂齡大學今開學 銀髮族返校 年紀最大的78歲 11:422021/09/14 生活 上檔解套壓力沈重 指數有回測月線可能 16:572021/09/14 財經 25歲豪乳網紅販毒遭逮 警認：想讓人多看一眼 16:112021/09/14 娛樂 桃園失智男失蹤9日 警巡邏發現徘迴大街平安尋回 14:552021/09/14 社會 雲林婦離奇陳屍小黃車廂 涉案男友詭異死在雞舍檢調解剖查原因 11:262021/09/14 社會 桃園房市熱到最高點！A20首標地價「攜手青埔」飆上百萬 16:172021/09/14 房市新訊 《傳產》桃園3區標售夯 青埔標出最高每坪151.3萬元 17:072021/09/14 財經 雲林婦失蹤近2個月竟陳屍小黃行李廂 男友1個月前也死亡 11:062021/09/14 社會 桃園驚見天坑 竹縣白石溪成堰塞湖 04:102021/09/14 地方新聞 社會熱門新聞 台中大甲自行車工廠陷火海 2員工一度失聯 - 社會 全民注意！萬安演習9月15日登場 只發警報人車不疏散 - 社會 火辣網紅運毒被逮 曾秀430萬網購截圖稱「淘寶王」 網嘆：妳好毒 - 社會 E級惹火網紅跨境運大麻 法院裁定30萬元交保 - 社會 正妹女網紅運大麻遭逮 穿細肩雄偉上銬影片曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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