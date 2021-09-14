桃園市10多歲女學生疑似課業壓力太大，13日晚間從社區頂樓墜樓，送醫後急救無效死亡。死因由檢、警相驗釐清。

據了解，10多歲女學生，疑似課業壓力太大，13日獨自到社區頂樓，並從樓頂墜樓。家人發現後趕緊通報119，不過女學生送醫後仍回天乏術，後續由檢、警相驗，釐清死因。

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