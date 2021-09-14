克里姆林宮14日確認，現年68歲的俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）由於隨行人員確診新冠肺炎（COVID-19），因此正接受隔離，將無法前往塔吉克參加區域安全會議。

美國「消費者新聞與商業頻道」（CNBC）報導，根據克里姆林宮聲明稿，普丁已致電塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon），告訴他由於俄羅斯的隔離政策，普丁將確定無法出席集體安全條約組織（CSTO）和上海合作組織（SCO）的區域安全會議，將透過視訊的方式參與。

《海灣時報》（Khaleej Times）報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）並未透露普丁近側是誰確診新冠肺炎，僅強調普丁「健康無虞」，病毒檢測結果也是陰性，將繼續照常工作，但他並未說明普丁的隔離將持續多久。

俄羅斯「塔斯社」13日報導，由於阿富汗安全情勢日益緊迫，集體安全條約組織的集體安全理事會（CSC）將於16日在塔吉克首都杜尚別（Dushanbe）召開會議，討論阿富汗情勢對各成員國的影響，以及該組織的後續發展及預算等議題。除高層峰會之外，外交部長、國防部長等高階官員的會議也將一同舉行，預計將發布部分重要政治聲明。

俄羅斯6月起遭遇新一波新冠肺炎疫情，單日確診病例一度飆破2.5萬例，13日則新增17861例確診、712例病故。目前已有32%俄羅斯民眾至少接種1劑疫苗、27.6%完全接種疫苗，普丁本人也已接種2劑俄羅斯自製的衛星V（Sputnik V）新冠肺炎疫苗。