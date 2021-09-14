吳晉淮傳唱紀念音樂晚會現場還有準備印有吳晉淮音樂意象鮮奶饅頭特色餐點，供民眾索取享用。（台南市政府文化局提供／張毓翎台南傳真）

2021吳晉淮傳唱紀念音樂晚會18日在吳晉淮音樂紀念館開唱。（台南市政府文化局提供／張毓翎台南傳真）

2021吳晉淮傳唱紀念音樂晚會18日在吳晉淮音樂紀念館開唱，今年吳晉淮音樂紀念館同步推出全新特色文宣，跳脫常見的摺頁樣式，民眾索取後可剪裁摺疊成舞台造型，閱讀吳晉淮不同時期的音樂人生奮鬥故事；此外，還可透過手機掃描QR-code後播放經典樂曲，翻轉為桌上小劇場，增添更多老台語經典作品的可玩性。

台南市政府文化局為紀念台語歌壇前輩吳晉淮，每年中秋期間與柳營區公所共同舉辦吳晉淮傳唱紀念音樂晚會，邀請當紅台語歌手相聚高歌，今年因疫情嚴峻一度考量停辦，但在國內疫情逐漸趨緩，群眾也在妥善的防疫措施下，願意走回藝文活動懷抱，因此決定讓紀念音樂會續辦下去。

文化局表示，這次吳晉淮傳唱紀念音樂晚會邀請知名台語女神向蕙玲，以及尤美雪、阮紅艷等台南在地出身的優秀好手，另外還有觀眾喜愛的《超級紅人榜》唱將歌手陳孟賢、林子琳、《台灣那麼旺》歌唱小神童楊博智等多位藝人熱力接唱。

市府文化局民治文化中心管理科長楊馥菱表示，吳晉淮音樂紀念館首次推出的文宣「人生舞台」，邀請策展人王怡文來規畫設計，遊客來參觀完可自行DIY，剪成立體舞台造型的文宣，希望民眾能將它當作紀念品帶回家。

柳營區長陳玉惠提到，吳晉淮傳唱紀念音樂晚會現場還有準備印有吳晉淮音樂意象鮮奶饅頭特色餐點，供民眾索取享用，邀請大家中秋佳節安排一趟柳營之旅，共同紀念吳晉淮這位一代流行音樂大師。