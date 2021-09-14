報載日本右翼議員與民間人士8月30日從石垣市搭乘5艘漁船，欲強登我國領土釣魚台未遂，在中國大陸4艘船艦驅離下，日本立刻出現12艘巡邏艦、砲艦與之周旋。在日本即將展開十萬人超大規模、以強占我國釣魚台領土為目標的軍事演習前夕，釣魚台教育協會14日發聲明稿表示，自2012年日本單方面國有化釣魚台後，2020年10月石垣市議會更名釣魚台為登野城尖閣、2021年8月石垣市府欲在釣魚台列嶼上立界碑，當月底更出現日本右翼強行登島。釣魚台教育協會向日本政府表達嚴正抗議其逐步侵略我國領土的惡劣行徑，並譴責政府無所作為，在釣魚台問題上自失立場。

協會表示，日本早於二戰期間遂盛行軍國主義行徑。當時，日本帝國主義以對抗歐美白種帝國主義之名，偽稱要協助東南亞諸國擺脫歐美殖民主義，建立所謂「大東亞共榮圈」，而強行出兵侵略東南亞，掠奪各國資源、荼毒大量民眾。戰敗後的日本本應遵循以「和平不再戰」為精神的《日本國憲法》第9條「……不保持陸海空軍及其他戰爭力量，不承認國家的交戰」，卻罔顧超過半數的民意反對，於2016年強行通過《新安保法》，大幅擴增自衛隊權限。2021年6月瑞士信貸報告的國家軍力強度指數列表中，日本竟名列世界第四。

協會指出，日本近來除了大舉擴充軍備，2021年《防衛白皮書》封面，更出現奉為日本軍神的楠木正成、日本防衛大臣與內閣閣員公然於終戰紀念日祭拜象徵日本軍國主義的靖國神社，其軍國主義復辟之心昭然若揭。

協會痛批，日本作為二戰的加害國，迄今沒有為其罪行向亞太各受害國及地區道歉悔過，更在美國庇護下，擴大遠遠超過「自衛」範圍的軍事行動；不但以提供美軍基地進駐的條件下重新占據琉球，並強行控制釣魚台列嶼，近日更企圖登島。《開羅宣言》要求日本歸還台灣，《波茨坦公告》亦承認此點，並且日本《終戰詔書》亦宣布接受，而釣魚台正是日本應歸還的一部份。

協會指出，明（15）日日本即將展開十萬人超大規模、以強占我國釣魚台領土為目標的軍事演習。對此蔡政府不僅不發一語，此前還與日本執政黨準「2＋2會談」，共商防衛政策，有如「請鬼抓藥單」，無異是喪權辱國的行徑。協會抗議日本蓄意復辟軍國主義侵我領土主權、危我漁權，並嚴正譴責政府在領土主權問題上自失立場。政府應立即召見日本駐台代表，表達嚴正抗議，提出具體的反制方案，維護我國領土、主權、漁權的完整性。