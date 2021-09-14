香港大學學生會評議會因通過「哀悼」恐怖襲警者的動議，4名港大學生被控告違反《香港國安法》宣揚恐怖主義罪，及煽惑他人有意圖而傷人罪。4人今（14日）在西九龍法院再訊。檢方指警方檢獲的10部數碼裝置中，其中7部已經完成調查，案件可按原定計劃進行聆訊。國安法案件指定法官羅德泉遂依照之前安排，把案件延至10月15日再訊，其中3名被告要繼續還押。

4名涉案被告依次為張敬生（19歲）、郭永皓（20歲）、杜林丞亨（18歲）及容頌禧（19歲），4人均報稱學生，同被指控一項宣揚恐怖主義罪，及煽惑他人有意圖而傷人罪。指4人於2021年7月7日，在香港宣揚恐怖主義；同日在香港非法煽惑他人，有意圖地使香港警務處警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害警務人員。

除了今年8月在高院獲准保釋的容頌禧可以繼續保釋外，其餘還押中的3名被告今天都沒有保釋申請，他們要繼續還押看守所。