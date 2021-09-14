後疫情時代來臨，無論是維持WFH還是回歸校園與辦公室，大家的生活都逐漸步入正軌。許多人擔心三級警戒這段期間，幾乎一整天待在家中沒運動，造成體力下滑，也擔心恢復正常上班上課後，自己與家人的抵抗力不足，於是想藉由食補來提升抵抗力。適逢好市多舉辦促銷活動，保健食品知名品牌白蘭氏鷄精也推出特價方案，吸引民眾搶購，使得大賣場湧現「搬貨潮」。

適逢好市多促銷期間，白蘭氏鷄精推出特價方案，吸引民眾搶購。(圖/網友分享)

【增加好體力 提升抵抗力等字眼 成網路熱搜關鍵字】

近期健康討論區最熱門的話題，就是如何增強體力與提升抵抗力。不只上班族關注相關話題，網路上家長們也熱烈討論「開學了，很擔心孩子的健康，該怎麼幫他們提升抵抗力」、「如何強制孩子乖乖戴口罩」，吸引許多網友分享自己的養生保健方法，「生活規律最重要」、「假日盡量去戶外動一動，多跑跑跳跳曬太陽，還有要多吃蔬菜水果」、「會煮一些蔬菜湯給家人喝，對身體比較好」還有人建議吃保健食品來補充攝取不足的營養。

保健食品中，不少網友討論到鷄精，因為它喝起來方便，富含優質小分子蛋白質，容易為人體吸收，擁有促進新陳代謝、提升體力、調節免疫力等特色，因此最近這段期間，鷄精一直維持著不錯的銷量。

網友在臉書的COSTCO好市多消費經驗相關的社團裡分享，老闆為了提升員工的體力，幫助大家上班時精神更集中，特地到好市多買零食與白蘭氏鷄精慰勞大家。(圖/網友分享)

有網友在臉書的COSTCO 好市多消費經驗相關社團裡分享，WFH好一陣子，終於回歸辦公室上班，公司老闆為了體恤底下辛苦的員工們，特地買了零食與白蘭氏鷄精慰勞大家，希望可以對上班時集中精神有幫助，也可以幫大家調節免疫力，老闆還特別叮嚀「不用省！盡量喝」讓其他網友大讚「真是太佛心了！」

白蘭氏鷄精特價優惠中，購買一整箱，現折$220。(圖/網友分享)

【特價優惠活動吸引買氣 好市多出現鷄精搬貨潮】

好市多於中秋節前夕舉辦促銷活動，白蘭氏鷄精這次也同步推出特價方案，購買整箱可折抵220元，造成民眾瘋搶。業者表示，產品特價期間，銷售量增加是可以預期的，現已備好充足的貨源維持供給穩定，不會有缺貨的情況發生，請民眾放心購買。

【擁有健康的身體 為接下來的長期抗戰做準備】

民眾在非常時期下已共存了兩年之久，往後勢將持續長期抗戰，在這段期間內，每個人都必須做好準備，保持規律的運動與均衡飲食，才能以健康的身體迎接挑戰。