農糧署署長胡忠一說，台灣農業朝向精緻，以農產品等作製作的酒類，代表正港、在地的農村酒類，有濃濃的台灣味。（盧金足攝）

農村酒莊評鑑獲獎酒品，將於POYA寶雅全台銷售業績最好的30間門市設置農村美酒專區。（盧金足攝）

農糧署推動台灣的農業有新的商機，酒類的釀製也是農友與企業努力的成果，開發農村酒類新市場。（盧金足攝）

翻轉農村經濟，美酒拚商機！行政院農業委員會農糧署署長胡忠一14日與推廣大使楊千霈舉行啟動通路上架儀式，攜手介紹精選的15支在地農村美酒，分享如何運用水果、蜂蜜、飲料等居家食材，製作出專屬特調，強調農村美酒的芬芳香醇，開發農村酒類新市場。

為呈現美酒佳餚的意象，通路上架啟動儀式 特別選在台中國家歌劇院內的餐廳舉辦，力邀「金馬獎」、「金曲獎」、「金鐘獎」三金御用紅毯主持人楊千霈擔任推廣大使。

胡忠一表示，農糧署與POYA寶雅共同精選出15支農村美酒，分別為南投縣信義鄉農會酒莊的「長老說話」、「梅花醉」、「柔水」、「馬拉桑烏梅酒」、「忘記回家」；南投縣埔里鎮農會酒莊的「真情玫瑰」及「百里飄香」。

此外，還有苗栗縣大湖地區農會農村休閒酒莊的「草莓淡酒」及「典藏情莓」；苗栗縣公館鄉農會酒莊「好佳釀紫桑戀」及「梅酒」；霧峰農會酒莊的「初霧燒酎」及「初霧純米吟釀」；藏酒酒莊的「龜山朝日金棗酒」及「藏酒金棗酒 」。

「可以佐餐，也可以獨酌，或好友交流盡興」，胡忠一表示，酒可以為生活增加生活情趣，台灣的農業有新的商機，酒類的釀製也是農友與企業努力的成果。

胡忠一說，台灣農業朝向精緻農業，不只種出美味蔬果，農村旅遊也帶動人潮，以農產品等作製作的酒類，代表正港、在地的農村酒類，有濃濃的台灣味，還有在地精良的製酒技術，喝到台灣味也喝到台灣農民的用心。

「台灣的酒好喝，揚外海外！」楊千霈表示，她的表哥長住法國經營餐飲，但每年回到台灣旅行時，最重要的是尋找台灣在地的好酒，本地的酒類已經在國際上打出好口碑。

農村酒莊評鑑獲獎酒品，將於POYA寶雅全台銷售業績最好的30間門市設置農村美酒專區，讓國人可以就近購買到驚艷國際的台灣優質美酒，一同感受在地農村美酒的好滋味。

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