草屯鎮8處農路、巷道路面及排水溝，因年久失修或原始設計不良，造成路面破損崎嶇難行、雨水匯流直灌民宅，引發民怨；縣長林明溱14日率縣府地政、工務處人員實地會勘，將盡速設計發包改善。

林明溱由縣議員簡賜勝、唐曉棻、簡峻庭、李洲忠等人陪同會勘時表示，草屯鎮茄荖農地重劃區農路，路面挖埋管路後凹陷不平，影響農友進出安全，將由地政處籌措經費，刨除路面重鋪改善。

新光重劃區農路不僅路面破損，還形成波浪狀，汽機車途經稍微加速，就容易失控發生危險，也將重鋪路面。

北投埔重劃區農路也是凹凸不平，老人家騎代步車很不安全，一定要立刻改善；屬於北投埔段農路的復興里碧山路，坑洞處處、級配礫石外露，也將重鋪路面徹底改善；敦和里新和路巷道，因年久失修，排水溝蓋經多次重新鋪路而陷落，將刨除舊路面重鋪及加蓋。

隘寮市地重劃區富德街有一處急彎斜坡路段，常有車輛減速不及擦撞護欄；林明溱會勘後決定改善斜坡排水溝及急彎路段，並增設擋土牆加固路基安全。另外，富寮里富中路巷道，路面破損嚴重加上排水溝尚未加蓋，影響安全，也將進行改善。

林明溱會勘平林里健行路時表示，由於健行路缺乏排水溝，加上屬於山坡彎道，每逢豪大雨，雨水匯流就從道路往兩側低窪的民宅傾洩，經常造成淹水損失，居民苦不堪言，因此，將委由草屯鎮公所增設排水溝，有效導引雨水進入附近的大排系統。