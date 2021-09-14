高雄國賓飯店「海陸分享外帶禮籃」。（業者提供）

中秋連假將至，但疫情打亂不少民眾過節計畫。高雄國賓飯店推出美食內用及外帶方案，滿足不同族群考量與需求，讓佳節樂團圓氣氛可以發揮到極致。其中，「海陸分享外帶禮籃」相當吸睛，限定價還打57折。

高雄國賓飯店1樓的i River自助餐廳於9／18~9／21推出內用精選菜單，採Semi-Buffet半自助式餐點吃到飽型式，提供五款精緻主餐搭配無限量自助沙拉吧，價格從980元~1680元不等(需外加一成服務費)。

「普羅旺斯烤羊肋排」(980元)鮮嫩多汁無腥羶味，法式醬料與爐烤時淬取的羊肉鮮甜原汁完美融合，讓羊排味道更有層次；「燒烤美國牛小排佐芥子肉汁」(1380元)是將整條牛小排放入烤箱燒烤至八分熟，讓甜美的肉汁能完整鎖進每一吋牛肉，而肉質因煎過收縮後，更顯微帶韌度且焦脆的獨特口感，將燒烤過程中滲出的原味肉汁加入芥末子佐餐享用，風味極佳。

「蒜香奶油烤尼加拉瓜大龍蝦(半隻)／美國沙朗牛排6oz」(1680元)將海陸食材一同上桌爭艷，緊實彈牙的龍蝦肉與結實鮮甜的沙朗擦撞出令人驚喜的火花。

另外，海味十足的「檸檬香茅海鮮串(鮭魚／干貝)」(980元)、「辣味洋蔥烤明蝦(3隻)」(980元)，滿足海鮮控的胃。凡點用任一道主餐可享沙拉吧吃到飽，豐富的蔬菜種類與特色涼菜樣樣新鮮開胃，6-12歲兒童享用沙拉吧380元＋10％、3-5歲幼童享用沙拉吧100元＋10％。

此外，i River同步推出中秋限定「海陸分享外帶禮籃」，適合5人宅家共享，內含3公斤爐烤美國帶骨牛小排、手抓綜合海鮮盤、牛肉千層麵、提拉米蘇珠寶盒2盒、精選紅酒1瓶，原價7999元，限定優惠價4580元(約57折)，在家也能豪氣過中秋！外帶禮籃需於取餐前三天預訂(最晚預訂日9／17)，取餐日期9／18~9／21，取餐時段中午11：30~12：30、晚上17：30~18：30。