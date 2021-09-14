台灣高鐵13日宣布，10月13日起每周再增開90班次，總共可提供899班次。由於如此一來已經達到疫情前每周1016班次的88％，且也不再限制座位上限，可以坐好坐滿；不過由於高鐵仍不賣自由座，因此也不開放定期票，引起通勤族抗議。對此高鐵14日對本報表示這是為了配合政府防疫政策，但還是會規劃常態或臨時增開班次。

高鐵表示，配合政府防疫政策，各車次列車採全車對號座且開放全車座位銷售營運，故現階段尚無法提供適用自由座車廂的定期票及回數票。

高鐵說，因應疫情趨緩、搭乘高鐵旅客增加，已於8月6日、8月25日兩度增班，並將於10月13日再增開90班列車，以舒緩尖峰時段旅客需求。高鐵公司將持續滾動檢討，若評估有必要且尚有可提供運能，將再規劃常態或臨時增開班次。

另高鐵也推出「TGo會員-通勤族短期優惠專案」回饋通勤族旅客，凡TGo會員9月底前購買活動期間同一區間（含去回程）對號座車票次數達36次（含）以上，並完成搭乘者，即可享有相當於75折優惠回饋。