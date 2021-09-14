英國一名13歲少女8月初救起了一隻受傷的熊蜂，沒想到這卻成為他們緣分的開端，這隻熊蜂不但不願離開，還緊緊地黏在少女身邊，不管少女去哪裡牠都會跟到哪裡，就像是一隻忠心的寵物，這種「異於常蜂」的行為讓眾人都感到意外又驚喜。

根據《鏡報》報導，13歲的萊西（Lacey Shillinglaw）8月初時外出遛狗，意外在路邊看見一隻翅膀受傷、倒在地上的熊蜂，萊西擔心牠會被人踩到，於是把牠移動到安全的地方，然而這隻熊蜂卻不斷飛回她的身邊，一人一蜂僵持了1個小時，萊西終於敗下陣來，決定將熊蜂帶回家，並替牠取名為「貝蒂（Betty）」。

原本萊西打算讓熊蜂留在室外，不過貝蒂依舊緊緊跟在她的身後，萊西只好無奈地讓牠一起到房間睡覺，如今好幾個禮拜過去了，貝蒂還是乖乖地待在萊西身邊，每天都和她「黏在一起」，萊西對此也感到非常驚訝，「我以為牠會在第一天飛走，但牠沒有，我很高興，也很喜歡和牠在一起，牠毛茸茸的，我喜歡我們的友誼」。

白天的時候，貝蒂都會停在萊西的後頸或躲在袖子裡，陪她一起外出逛街，甚至還跟著全家人一起到保齡球館，萊西還會餵牠吃果醬、糖水和蜂蜜，有時也會帶牠到花園裡品嘗新鮮的花蜜；到了晚上，貝蒂就會在萊西床邊櫃的無蓋罐子中休息。

不過貝蒂對萊西的家人都不太熟悉，甚至還會避開，唯獨只黏在萊西身邊，對於兩人和平的相處，萊西的媽媽勞拉（Laura Pashley）也感到不可思議，她不敢相信萊西一點都不害怕熊蜂，平時貝蒂不僅在她的全身上下到處亂爬，還把萊西長及臀部的頭髮當成叢林一樣鑽來鑽去，勞拉也透露，他們已經把家裡許多門都打開了，但貝蒂就是從不離開。