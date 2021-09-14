波音專為卡達量身訂製的F-15QA戰機

當各國空軍招標買戰機時，通常會看到F-35、「飆風」（Rafale），「颱風」（Typhoon）和F-15EX等戰機互別苗頭。只要擁有其中1款戰機，就足以壯大空軍戰力，但4款都有又如何呢？

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，在高端戰機市場，目前基本上是美、英、法3分天下的局面。而世上最富有的國家之一卡達在簽約採購「飆風」，「颱風」和F-15EX戰機後，如今表達有興趣向美國買F-35戰機。

卡達為了汰換老舊的12架「幻象」（Mirage）-2000戰機，2015年啟動空軍現代化專案。它和達梭航太（Dassault Aviation）簽約，採購24架「飆風」多用途戰機。2018年時，它又添購了12架，共買了36架。此外，它還能再選擇採購36架。

接著在2017年時，卡達和波音簽下120億美元（3324億台幣）合約，根據空軍的作戰需求，量身訂製了36架F-15QA戰機，今年8月25日波音交付了第一批戰機。

據《詹氏防務周刊》（Janes Defence Weekly）說，F-15 QA將裝備各式武器，其中包括雷神（Raytheon）AIM-9X「響尾蛇」（Sidewinder）短程空對空飛彈、AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM），波音AGM-84A「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈和GBU-31聯合直接攻擊炸彈（JDAM）等。

接著卡達在2017年砸下60億美元（1662億台幣），向空巴旗下的歐洲戰機（Eurofighter）採購24架「颱風」戰機。卡達先後採購這些戰機後，眼光又投向美國的F-35，去年它已正式向華府要求買這款隱形戰機。

據路透報導，繼去年阿拉伯聯合大公國同意，和以色列關係正常化後，美國已同意出售阿聯50架F-35戰機。卡達也隨即跟進，提出要求，消息人士認為，華府正在考慮卡達採購F-35的提案。然而，以色列不斷主張，美國出售任何武器給中東國家，都不能影響以色列的軍事優勢，因此卡達能不能取得F-35，還在未定之天。

波音專為卡達量身訂製的F-15QA戰機首飛

不過，擁有多國高端戰機可能是雙面刃，可能導致供應鏈混亂。雖然美、英、法都保證，要訓練卡達的飛行員，並因應後勤挑戰，但有效整合複雜的飛航系統不容易，事實甚至或許會證明，這比預期更富挑戰性。

而卡達所面臨的，不只是後勤問題，還有人力資源問題。卡達人口約278萬，人民難以應對 21世紀戰爭瞬息萬變的本質，並且長期以來一直缺乏遠見。它強調內部安全挑戰，以致忽略了外部軍事威脅。

這種種因素，加上政治強制力，都導致專家質疑，卡達的新武器究竟能發揮多大作用。有些人說，儘管卡達採購了這些高端戰機，但空軍卻是全球最弱的。不過，也有人說，卡達從未受過戰鬥考驗，因此仍有待觀察。