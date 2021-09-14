雲林縣創意設計中心推出「疫情下的療癒生活」特展，3展區療癒人心。（雲林縣政府文觀處提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣斗六市創意設計中心因應疫情下的新生活，策畫「雲林生活美學，疫情下的療癒生活」特展，14日正式開展，展區分為「療癒溫室」、「療癒實驗室」、「療癒超市」3部分，強調疫情下，每個人的內心都需要被撫慰，而「家」則成為撫慰人心的主要據點。

疫情下許多人的生活受到重大影響，雲林創意設計中心策畫「雲林生活美學，疫情下的療癒生活」特展，讓雲林的農業品牌、特色可可產業、古坑咖啡等，藉由視、嗅、味、聽、觸的5感體驗，讓生活充滿小確幸，度過疫情期間的枯燥時光。

雲林縣文化觀光處處長陳璧君表示，今年疫情肆虐情況下，人們減少外出、保持社交距離、居家辦公，這些都是疫情下的生活1角。此次特展以疫情下的療癒生活為出發點，將展區分為「療癒溫室」、「療癒實驗室」、「療癒超市」3部分。

「療癒溫室」以「香氛」為主軸，由澄霖沉香味道森林館展出療癒香氛商品；「療癒實驗室」邀請土庫驛可可莊園、TGC台灣咖啡莊園，如實驗室般嘗試不同的做法，製造出療癒自己的食物。

「療癒超市」由三小市集協助籌畫，出門採購成為疫情期間的小確幸，超市貨架上擺放著來自三小市集、糧莘庇護農場、月光下友善農場、何記日曬手工麵、御鼎興手工柴燒黑豆醬油、雲林記憶cool「虎尾糖」等產品，滿足人們購物的慾望，以及挑剔的味蕾。

「雲林生活美學，疫情下的療癒生活」特展，展期自本月14日至11月14日，期間安排體驗課程，包括三小市集的蜂蜜粉粿DIY、麻糬體驗；土庫驛可可莊園的巧克力風味品評體驗；TGC咖啡聞香體驗等。