勞動部全時及部分工時新台幣1萬元生活補貼將於9月底截止申請，根據勞動部統計，約有131萬人符合資格，目前65萬人已經提出申請，勞動部籲符合資格者儘速申請。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，勞動部日前推出全時受僱勞工及部分工時勞工生活補貼計畫，給予1萬元的生活補貼，並擴大請領對象，納入中高齡再就業者。

其中，全時勞工生活補貼的申請資格，包含月投保薪資在2萬4000元（含）以上、3萬4800元（含）以下，5月、6月或7月任1個月薪資減逾2成，就可申請領1萬元生活補貼。

而部分工時勞工則是須有4月任1日受僱參加勞工保險或單獨參加職業災害保險紀錄，且投保薪資須在2萬3100元（含）以下等。

根據勞動部統計，符合全時勞工補貼申請者有約80萬人、部分工時有51萬人，合計約有131萬人，而目前已經提出申請者，合計約65萬人左右。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，符合資格的131萬人中，可能有部分人已經去申請其他部會的紓困方案，但如果都還未申請，提醒符合資格者務必在9月30日前提出申請，不要錯過申請期限。