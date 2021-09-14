CAUDEX MARKET 塊根植物市集，即日起至19日，於INVINCIBLE SP 舉辦。（DEPOT提供）

疫後不少人開始在家捻花惹草，用綠植打造休閒家居風格，也讓讓各式「塊根植物」、 「觀葉植物」人氣大漲，還沒跟上這波綠色風潮的民眾別擔心，近期由風格選物名所 INVINCIBLE 團隊融合流行文化所打造的全新生活美感體驗品牌「DEPOT」，即日起至19日舉辦「CAUDEX MARKET 塊根植物市集」，囊括超過 80 種以上的珍貴塊根植物，除有親民好入手的植物們，還有價值百萬元的珍貴植物，滿足你的視覺饗宴。