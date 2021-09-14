綠手指注意 超過80種珍稀塊根植物在這裡 18:362021/09/14 中時 林欣儀_時尚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 CAUDEX MARKET 塊根植物市集，即日起至19日，於INVINCIBLE SP 舉辦。（DEPOT提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 CAUDEX MARKET 塊根植物市集，即日起至19日，於INVINCIBLE SP 舉辦。（DEPOT提供） 疫後不少人開始在家捻花惹草，用綠植打造休閒家居風格，也讓讓各式「塊根植物」、 「觀葉植物」人氣大漲，還沒跟上這波綠色風潮的民眾別擔心，近期由風格選物名所 INVINCIBLE 團隊融合流行文化所打造的全新生活美感體驗品牌「DEPOT」，即日起至19日舉辦「CAUDEX MARKET 塊根植物市集」，囊括超過 80 種以上的珍貴塊根植物，除有親民好入手的植物們，還有價值百萬元的珍貴植物，滿足你的視覺饗宴。 因應再生能源將大量併網 台電力穩供電 砸近1,500億 房間佈置這樣做！讓你找回生活舒適感 #植物 #綠手指 #風格 #珍貴 #植物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台最有名的賞楓勝地在這裡 奧萬大9月下旬開始陸續換妝中 10:002021/09/14 生活 基本工資審議 預估10月召開 04:102021/09/14 財經要聞 麻省理工最新研究：使用特斯拉 Autopilot 的駕駛們，更不專心於道路狀況 14:282021/09/14 汽車情報-汽車新聞 海航集團重整 兩大業務敲定接手人 04:102021/09/14 全球財經 美擴大補貼電動車 車廠受惠 04:102021/09/14 全球財經 男女都有情慾 自慰次數卻差七成 性治療師戳破關鍵 03:432021/09/14 健康 俄國陸軍換不起新戰車 決定續用服役60年的T-62 00:162021/09/14 軍事 80頭鯨魚「群聚」瘋狂進食 震撼畫面專家驚嘆：太罕見 11:112021/09/14 生活 人夫檳榔攤結識小三 8年狂連結數百次 出差3天每天「交功課」 14:392021/09/14 社會 北市數位內容創新中心BOT案簽約典禮 市府「落漆」漏水 13:522021/09/14 生活 住進少年PI的奇幻旅程場景 墾丁南國風情極上住宿體驗 08:302021/09/14 生活 生活熱門新聞 Delta潛伏很久？ 前台大醫曝1關鍵現象打臉：有這麼肉咖嗎 - 生活 台北人用iPhone 1特殊習慣掀網共鳴：一堆人這樣 - 生活 女大生下面放1物「妹妹」辣到崩潰 網卻齊讚：超舒服 - 生活 BNT不是首選 醫曝第一劑打這牌保護力最好 - 生活 最佔手機空間的不是LINE 一看後台驚見「大魔王」竟是它 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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