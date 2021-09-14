E奶正妹網紅潘緣涉嫌跨境買賣大麻，13日遭刑事局會同新北刑大逮捕，14日中午經警詢後，以運輸二級毒品將其移送桃園地檢署偵辦，並向法院聲請羈押，稍早，桃園地院裁定潘女以30萬交保。

刑事局接獲物流業者檢舉，稱跨國入境包裹經常投遞失敗，寄貨人或多度變更收貨地址與收貨人，經專案小組追查後發現，包裹中裝填的為大麻，暗中調查後迄今查獲至美國進口大麻約8公斤，並掌握部分買家。

專案小組調查指出幕後指使者是潘緣，潘緣涉嫌使用加密通訊軟體Telegram以限時訊息傳送，交貨則使用假地址與假收貨人，讓物流公司白跑，借以測試大麻包裹是否受到警方監控。

潘女於交貨時，會將大麻放到山區的產業道路或廢棄工廠等無監視器、不起眼之處，讓買家自行透過經緯度編碼尋找商品，以不碰面的方式轉手，規避警方追查。不僅如此，潘女在收取販毒金額時，只使用加密貨幣，包括比特幣、泰達幣、乙太幣等，可說是花招百出。

刑事局13日會同新北市刑警大隊持搜索票及拘票至新北三重、新店地區搜索，拘提潘緣、與下游買家何男2人到案，現場查扣手機4支、疑似大麻菸草(毛重1.2公斤)、吸食器5組、電子煙油1罐、霧化器1支、電腦1臺等贓證物。

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