周星馳電影奇妙之處，是常見戲中的素人都大有來頭，均可讓觀眾眼睛為之一亮製造不少話題，像是《長江七號》的班花「美嬌」是大學副教授，而《食神》中 的史帝芬周也真有其人，他是香港食神戴龍。

或許觀眾對戴龍這名字陌生些，但在《食神》開場有一幕，周星馳（史帝芬周）在評分各大廚，其中有一位被周星馳以「炒飯没有用隔夜飯」為由给了零分的那一位廚師就是戴龍，而其實戴龍的炒飯雖在戲劇中得零分，但他的炒飯曾讓賭王何鴻燊花5000元港幣(約台幣18035元)也要享用而出名。

此外，戴龍在1994年的時候，已經是享譽圈內的名廚，當時他在香港著名的金葉庭餐廳做廚師，會參與演出只因周星馳是常客而熟識；電影《食神》（1996），周星馳為追求戲中的菜式並非天馬行空，除了讓戴龍在戲劇中演出一角外，而製作出黯然銷魂飯也真有其名菜，在戴龍的「食神叉燒」店裡有在賣，售價是80港元(約台幣288元)一碗。

戴龍之前受港媒訪問時表示「食神叉燒飯是一道代表香港活力的平民美食，看似簡單卻也可以做得精致以及出神入化」，就像電影台詞中所說「只要有心，人人都可以是食神！」