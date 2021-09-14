國內疫苗不足，台灣近300萬人苦等不到莫德納第二劑，成為疫苗孤兒，國民黨台北市議員王鴻薇批評，反觀韓國政府親自派人到美國催貨，一批批莫德納隨即陸續到貨，民眾無須混打疫苗，即可在6周內打到第二劑，但蔡政府卻只搞代表處更名，看來綠營利益比人命還重要。

王鴻薇指出，韓國莫德納疫苗日前缺貨，該國政府親自催貨後，不到一個月內，莫德納就於9月初陸續出貨，短短兩周就獲得815.2萬劑疫苗。截至7日為止，韓國已有61％的民眾至少施打過一劑疫苗，完整接種兩劑的人口，也已達到37％。

王進一步表示，韓國因莫德納數量足夠，施打第一劑和第二劑的時間，是依照世界衛生組織（WHO）的最長建議，平均間隔6周。反觀台灣已有民眾施打莫德納超過10周至14周，仍等不到第二劑，全台灣就有343萬人如此，只能眼睜睜看著第二類的官員們，自己打好打滿。

王鴻薇批評，疫苗不夠，韓國可以派人去美國催疫苗，但疫苗更加不足的台灣，蔡政府卻派國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮到美國搞代表處更名。看來在蔡政府眼中，民進黨的利益比人民的性命還重要。