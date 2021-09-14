中央流行疫情指揮中心今（14）日表示，北市裝修工夫妻感染Delta變異株，經基因定序確認與幼兒園染疫個案的病毒序列完全一致。對此，前台大醫院感染科醫師林氏璧指出，這代表沒有兩條以上的傳染鏈，也認為Delta長期潛伏之說已經不攻自破。

國內今日新增2例本土確診，皆為新北幼兒園群聚相關，目前累計32人，其中21例確定感染Delta變異株，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，北市染疫的裝修工夫妻，其病毒基因定序比對後，與幼兒園確診者完全一致，為首次偵測到的全新Delta病毒序列，與先前的屏東群聚、長榮航空機師群聚無關。

指揮中心公布病毒序列後，林氏璧在臉書發文指出，裝修工人病毒確為同一序列，代表這一圈人都是同一事件，沒有兩條以上的傳染鏈，疫情相對單純比較好控制下來。至於幼兒園群聚再添2例確診，皆是已匡列的人員，也不用太擔心疫情會再擴散。

針對有人議論Delta病毒早在台灣生根之說，林氏璧認為幼兒園病毒序列與屏東Delta序列不同，顯見兩者並無關連，打趣地說「如果Delta真的在社區存在已久，卻一直沒有燒起來，那他還叫做Delta嗎？Delta有這麼肉腳嗎？」

林氏璧也補充，疫情從五月爆發後到現在，依每日檢驗兩萬人上下，但七日PCR陽性率僅在萬分之3~4之間，足以推翻Delta潛伏論，「你還在說Delta早潛伏在社區只是沒篩出來，你可以換一套說詞嗎.....我暈」。