我駐德代表謝志偉日前針對我方爭取與購買BNT疫苗，提出「接棒說」，挨轟政府搶功。「宅神」朱學恒請德國柏林當地花店送了4個花環到謝志偉的辦公室，並將〈戒石銘〉16字中文翻譯成德文送給謝志偉。對此，民進黨今發聲明痛批朱學恒羞辱前線外交官、干擾外館工作，可以說是前所未聞，他是在羞辱自己，對此，朱學恒回嗆，納稅養的官不能送花，是謝志偉是紙糊的，還是民進黨看到花就過敏？

民進黨發言人謝佩芬今（14）日表示，這種作法是羞辱前線外交官、干擾外館工作，其實也是在羞辱朱自己，民進黨強烈譴責，並對於名嘴跨越紅線、譁眾取寵的行為表達遺憾。

「此舉跨越對外交人員及其工作尊重的紅線，可謂毫無底線可言。」謝佩芬說，台灣國際處境艱難，駐外人員在前線日夜努力推動台灣外交進展、為國人在國際上發聲，朱學恒對於第一線外交人員的辛勞與付出，不僅沒有絲毫尊重之情，反而以喪禮花圈打擊前線外交官士氣，像朱學恒這種公然侮辱我國第一線駐外人員的行為，可以說是前所未聞，民進黨呼籲朱學恒正式向外交人員道歉。

朱學恒14日在臉書發文回應，「送個花環到柏林也是羞辱第一線外交人員，我也覺得前所未聞，又要覺得侮辱公署就趕快提告，納稅養的官不能送花，是謝志偉是紙糊的還是民進黨看到花就過敏？這麼脆弱塔綠班怎麼抗中保台？」。