陳柏惟罷免案投票日逼近，罷免總部14日指出陳柏惟及台灣基進黨，開始在選區各地掛看板宣傳，其中一面寫著「爭取美群橋擴寬改善」的看板，是在收割其他民代的政績，該議員辦公室人員，在其臉書貼文指出，霧峰鄉親自有公評，歡迎一起建設霧峰。

罷免總部指出，爭取串連大里與霧峰的美群橋拓寬改善，台中市議員林碧秀早在109年就積極投入爭取，110年3月再次舉辦會勘，但陳柏惟團隊卻在近日招掛起看板，收割政績強調為其爭取來的建設，抨擊陳是在收割，抹滅別人的努力。

林碧秀服務團隊指出，林碧秀早在109年就投入爭取，於110年3月4日，邀集市府相關人員到美群橋會勘，當月22日立委何欣純邀陳柏惟再次到場會勘，林碧秀指出此案總經費2億，還在市府規劃設計，近期還在議會向建設局詢問進度，但都還在規劃設計，根本還未向中央提出申請，八字都還沒一撇；一件事情要完成，要投入多少的努力，不會這麼簡單。

罷免總部強調，本建設案的提出若不是在地議員積極爭取與地方政府提出預算，根本就無從開始，陳柏惟近期開始於各處懸掛建設看板，刻意營造積極爭取建設的形象，搏取選民認同，但實際上卻是到處收割其他民意代表努力的成果，也難怪會引來許多民眾的批評與質疑。

罷免總部也向陳柏惟喊話，距離罷免投票剩下39天，希望陳柏惟能夠拿出「真正的成績單」來爭取選民的認同，而不是用冰冷、虛假、前後不一的數字來欺騙選民。

陳柏惟團隊指出，陳柏惟今年3月與立委何欣純邀請公路總局及營建署到場協調，決定由市府在一星期內提出計劃給內政部營建署申請補助工程經費，加速了工程推動的進度，事實有在做的事，不能以片面之詞，就給一筆抹煞。