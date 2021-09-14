目前台北捷運正在進行捷運出入口改善工程，不過由於北捷工程品質好、水泥硬度很高，拆除作業受限於空間狹小，不能動用大型機具，這讓工人在進行拆除作業時十分辛苦。台北市長柯文哲感嘆，有一名老師傅在拆除水泥結構時，打到手肘都發炎了，同時他也很感謝所有同仁的辛勞，以及市民朋友的包容，「更友善的臺北，正在路上。」。

柯文哲今(14日)在臉書上發布了一段影片，並表示，一名負責捷運出入口改善計畫的游先生對他說，「老師傅拿起破碎機往捷運樓梯水泥結構一打，老師傅嚇到了，他以為自己在打岩石，打到手肘都發炎了，還拆不到一般建案進度的一半」，因為台北捷運工程品質好、水泥硬度很高，拆除作業受限於空間狹小，不能動用大型機具，只能靠手工刨除。游先生說好幾次都怕樓梯還沒拆完，工人先跑光了。

柯文哲指出，不能影響結構，也要減少噪音或空氣污染，以免影響旅客搭車品質，在重重限制下，臺北捷運工程局從2016年起，逐步完成了17座捷運站，74座電扶梯與無障礙電梯的增設或改善，很多人以為的理所當然，但事實上這是工程人員用汗水換來的。

柯文哲也感謝所有同仁的辛勞，感謝你們讓台北捷運變得更友善，同時他也感謝市民朋友對施工造成的各種不便的忍耐與包容，我們會致力讓臺北捷運滿足大家的期待，「更友善的臺北，正在路上」。