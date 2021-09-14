高雄翰品中秋住房率回溫，特別規劃連續兩天的博狀元活動，邀請所有的客人搶狀元。（業者提供）

國內疫情緊繃，原本中秋連假，高雄旅宿業者期待疫後復甦，未料又因疫情不確定因素影響出遊意願。不過，高雄翰品酒店金指出，中秋四天連假平均住房率為5成4，其中9月18日周六更超過8成；近來也推出一泊二食住房專案搶客，希望能衝出佳績。

業者表示，原本訂房狀況非常熱絡，這幾天疫情影響，影響民眾出遊意願。有部分民眾擔心疫情擴大而退房，也有後續訂房的旅客，一加一減，跟去年同期持平。

高雄翰品酒店推出一泊二食住房專案搶客，提供飯店招牌滷水大肥鵝及燒鵝三饗宴兩種美味料理，讓房客可以一邊享用美食，一邊欣賞皎潔明月，度過一個溫馨又飽足的中秋夜。

另外，兩天一夜一泊二食雙鵝PK饗宴，雅緻雙人房住宿一晚2699元起，雅緻家庭房住宿一晚3699元起，依房型附贈晚餐、隔日的午餐。一次品嘗滷水大肥鵝及燒鵝三饗宴兩種美味，每日限量5間。

為了讓住客度過一個另類且難忘的中秋佳節，飯店將於9月20日及21日兩天舉辦博狀元應景活動，提供旅客體驗並認識博餅文化。

業者表示，在金門有一項歷史悠久的民俗活動，就是每到中秋時節便會盛大舉行的中秋博餅活動。今年為了讓客人不用到金門，也能體驗博餅樂趣，飯店特別規劃連續兩天的博狀元活動，邀請所有的客人搶狀元。

遊戲規則為現場備有六個骰子與一個大碗公，每人有一次擲骰子的機會，根據擲骰子的點數而有不同的彩名，例如六個紅四即為「六紅」是狀元，或是擲出六個相同點數為「六卜」也是狀元。

如果有兩人以上博出狀元級的骰子，則以比大小方式決定真正的狀元，博餅獎品名稱和讀書人的功名對應，只要是飯店的住房或用餐的客人皆可免費博餅一次，博一個狀元夢。現場並提供各式各樣拍照背板供旅客拍照使用，大小朋友都可跟月亮或者柚子，大烤肉串一同留下逗趣的合照。