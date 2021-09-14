年輕帥氣的段中仁，絲毫不遜色父親段緯宇的丰采。（翻攝段緯宇臉書）

邱素貞將由現任國光里長的女兒陳雅惠傳承問政薪火。（翻攝邱素貞臉書）

「長江後浪推前浪、一代新人換舊人！」台中市議會資深市議員無論藍綠正掀起一股薪火相承的「交棒潮」，市議員邱素貞、李麗華、段緯宇、何敏誠、曾朝榮等人，都極力拉抬子女，問政薪火將由子女來傳承，適當時機就由子女接棒，延續長輩繼續為民服務。

4屆資歷的東南選區市議員邱素貞認為，時代已靠向年輕人這邊，她擔任4屆市議員已足夠，年紀又大了，跑攤常覺得體力有點吃不消，現任國光里長的女兒陳雅惠對市議員的工作有興趣，她決定交棒給女兒來角逐連任。

國民黨太平選區有4屆資歷的市議員李麗華，她決定下屆不再參選連任，由原本擔任鋼琴老師的女兒黃佳恬接棒，黃佳恬不僅人長的甜美，當媽媽的助理兩人分頭跑攤，地方上都很喜歡她，她決定交棒給女兒讓她披掛出征。

大里、霧峰區親民黨的市議員段緯宇，5屆市議員的資歷，因罹肺腺癌經過手術治療後，還是會有心律不整問題，因體力不若以往晚上不能跑攤，決定交棒給32歲的兒子段中仁，年輕帥氣的段中仁，絲毫不遜色父親的犀利問政。

另外，市議員曾朝榮、鄭功進、吳顯森、何敏誠、謝明源等，亦極力栽培下一代傳承問政薪火，新秀在老將的栽培及指引下，未來必能一棒接一棒、棒棒是強棒。