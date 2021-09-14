麥當勞與台南在地新創「好盒器」攜手合作，以「共享單車租還站」的概念，在台南市區首度試行「循環杯自助租還站」，消費者可透過設置在公共區域的「循環杯自助租還站」，租借乾淨的杯子，或歸還使用後的循環杯。

為鼓勵消費者體驗循環杯服務，不要喝完就丟，即起至12月31日，凡持「好盒器」循環杯，至台南市的麥當勞購買飲料，可獲得「環保點數3倍送」回饋，集滿5點就能免費兌換價值33元的飲料。

台南是目前循環杯借還據點最密集的城市。（麥當勞提供）

麥當勞與「好盒器」經過近1年的觀察評估，自今（14日）起，於市區街邊或交通節點設置「循環杯自助租還站」，希望讓循環杯的借還與使用，從單一商店擴及整個商圈，更大範圍減少一次性飲料杯的使用量。台灣麥當勞供應鏈管理副總裁林麗文表示，也感謝台南市政府支持商圈共享概念，相信自備或租賃容器的風氣，將成為台南最美麗的風景之一。

好盒器是2016年成立的社會企業，透過便利的容器租借服務，減少一次性容器使用。目前全台約有100間合作店家，累計減少超過12萬個一次性容器。